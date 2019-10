Strzały w Gdańsku. Dwie osoby trafiły do szpitala

Ranni to mężczyźni w wieku 21 i 22 lat. Obydwaj trafili do szpitala, ale jak podaje Radio Gdańsk, ich życie nie jest w niebezpieczeństwie. Jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz radia, do mężczyzn miał strzelić oficer wojskowy.

Do strzelaniny doszło po godzinie 3 w nocy, w kamienicy przy ulicy Lendziona. Reporter Radia Gdańsk ustalił nieoficjalnie, że prawdopodobnie pijani mężczyźni próbowali dostać się do okna jednego z mieszkań. Właścicielem lokalu był oficer wojskowy, który strzelił do włamywaczy.

Sprawę bada prokuratura i żandarmeria wojskowa, służby nie udzielają jednak informacji na temat prowadzonego śledztwa.

