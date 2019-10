"Dlaczego pani kłamie w tym programie". Kłótnia w studiu Polsat News

Politycy rozmawiali w studiu Polsat News o protestach wyborczych, które wpłynęły do Sądu Najwyższego. Wśród nich są protesty złożone przez partię rządzącą. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby jeszcze raz przeliczono głosy oddane na kandydatów do Senatu w okręgach: 12 (Toruń), 92 (Konin) oraz 95 i 96 (Kalisz), a także nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin). Swoje protesty wyborcze zgłosiła też Koalicja Obywatelska. Mają one dotyczyć okręgów nr 1 i 2 (Legnica) oraz nr 26 (Sieradz).

– Każdy ma prawo złożyć taki protest do Sądu Najwyższego. Ta sprawa została bardzo mocno upolityczniona. Jednego dnia politycy PO mówią o tym, że to jest koniec demokracji, że to coś strasznego, składanie takich protestów, a drugiego dnia sami składają. Wiele osób, wiele środowisk opiniotwórczych nie widzi tej hipokryzji, tylko skupiają się na protestach PiS – tłumaczył Szefernaker.

„Wy zorganizowaliście te wybory”

Politykowi odpowiedziała senator-elekt Gabriela Morawska-Stanecka. – Między innymi ja zostałam wybrana głosami suwerena, na którego się państwo, przez ostatnie cztery lata powoływaliście – mówiła polityk.

– Musicie sobie uświadomić jedno: suweren wybrał, że w Senacie PiS nie będzie miał większości. PiS nie może się z tym pogodzić, zastanawiam się, czy w ogóle może pogodzić się z porażką – dodała Morawska-Stanecka.

Następnie senator elekt zwróciła się do Szefernakera, mówiąc: „Wy zorganizowaliście te wybory. Wy w tych wyborach powołaliście komisarzy wyborczych”. – Nieprawda, to jest kłamstwo. PiS nie powoływało komisarzy wyborczych, tylko Państwowa Komisja Wyborcza. Dlaczego pani kłamie w tym programie? – odpowiedział polityk Szefernaker.

– PKW, którą żeście zmienili (powoływała komisarzy wyborczych - red.) – odpowiedzieli wiceministrowi jednocześnie Morawska-Stanecka i Marcin Kierwiński (PO).

– Kogo zmieniliśmy w PKW? Którego sędziego PiS zmieniło? – pytał w odpowiedzi Szefernaker. – Dlaczego państwo kłamią? Nie mogę pozwolić, żeby pani kłamała w tym programie – powtarzał wiceminsiter.

– Zgadzamy się z każdym wynikiem wyborczym, jeżeli procedura zostanie utrzymana, zgadzamy się. Nieprawdą jest, że komisarzy wyborczych powoływało PiS czy nawet rząd. Prosiłbym, żeby się pani z tych słów wycofała – dodał Szefernaker, zwracając się do senator-elekt.