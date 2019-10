Prezes PiS: Gosiewski był ogromnie utalentowanym człowiekiem

– Przemysław Gosiewski był najbardziej niezwykłym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałem. A tak się składa, że spotkałem w życiu bardzo, bardzo wielu ludzi. Był człowiekiem niebywałej energii, człowiekiem, dla którego nie było rzeczy niemożliwych, człowiekiem, którego nie można było zatrzymać ani zniszczyć. Bo chciano go zatrzymać, chciano go zniszczyć dlatego, iż działał zawsze w tym kierunku, który służył Polsce, który służył zmianie, dobrej zmianie – mówił podczas uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef partii rządzącej podkreślał, że Przemysław Gosiewski od zawsze stanowił jeden z filarów tego środowiska politycznego: – Nie moglibyśmy przetrwać najcięższych czasów jeszcze w Porozumieniu Centrum, nie moglibyśmy później stworzyć Prawa i Sprawiedliwości i odnieść sukcesów, odnieść tych sukcesów, które doprowadziły nas najpierw w roku 2005, a później w roku 2015 do władzy, i które pozwoliły dziś przedłużyć tą władzę na kolejne lata. Bez jego energii, odwagi, zdecydowania i tego niecofania się przed żadnymi przeszkodami i Porozumienie Centrum nie mogłoby przetrwać - a bez niego nie byłoby Prawa i Sprawiedliwości - i nie mogłoby także rozwinąć się to wszystko, co tworzyło tą nową wtedy partię. Nową, ale jednocześnie będącą kontynuacją Porozumienia Centrum.

List do zgromadzonych na uroczystości odsłonięcia pomnika skierował prezydent Andrzej Duda. List prezydenta odczytał członek Narodowej Rady Rozwoju i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Przemysław Gosiewski zaczynał działać w polityce jeszcze w czasach komunizmu, a sprzeciw wobec opresyjnego systemu ukształtował go jako polityka i męża stanu.

"Takie cele i wartości jak wolna Polska i godne życie jej obywateli traktował z największą powagą" – napisał prezydent. Duda ocenił, że niezrozumienie i niedocenienie przez współczesnych "łączyło Przemysława Gosiewskiego z jego patronem i przewodnikiem prof. Lechem Kaczyńskim".

"Od współpracy z późniejszym prezydentem zaczynał działalność w Solidarności, był też później jego doradcą jako ministra sprawiedliwości. Ostatecznie ich wspólny los dopełnił się w tragicznej katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Zginęli tak jak żyli – pełniąc służbę na rzecz Ojczyzny i Rodaków. Takim zapamiętamy Przemysława Gosiewskiego, ze wszystkich sił pracującego dla dobra państwa i Narodu" – napisał.

W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, posłowie, ministrowie, samorządowcy, a także ojciec Przemysława Gosiewskiego, Jan.