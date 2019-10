Karczewski: Jest szansa na większość w Senacie. Próbujemy, prowadzimy rozmowy

Na pytanie, czy jest szansa na to, by to PiS miało większość w Senacie, odpowiedział: – Szansa jest, zawsze jest, ja liczę na tę szansę, że zostanie zrealizowana.

– Zobaczymy jak będzie, to też jest bardzo różnie z frekwencją, nigdy nie było tak, że było 100 senatorów na sali, w poprzedniej kadencji, w tej upływającej kadencji nie było ani jednej sytuacji, w której mielibyśmy głosujących 100 senatorów, więc tutaj mogą być zaskakujące sytuacje – dodał.

Karczewski: PO będzie chciała wykorzystać Senat do akcji przeciwko PiS

Stanisław Karczewski skomentował zachowanie Grzegorz Schetyny, który protesty wyborcze złożone przez PiS nazwał w Strasburgu zagrożeniem dla demokracji. – PO jest znana z tego, że wykorzystuje ulice i wykorzystuje zagranicę. Teraz będzie chciała wykorzystywać Senat do takiej akcji przeciwko PiS, mówiąc, że jest łamana demokracja, nie jest łamana demokracja wtedy, kiedy Platforma wygrywa - wtedy, kiedy sprawuje rządy, natomiast wszystko, co się dzieje wbrew PO jest uważane za łamanie demokracji – powiedział.

Karczewski: Schetyna jest na straconej pozycji

Zdaniem Karczewskiego, w PO trwa walka o władzę. – On (Grzegorz Schetyna) chce trochę odwrócić uwagę oczywiście od swoich osobistych problemów, problemów, jakie ma jako przewodniczący PO, to przecież kolejne przegrane wybory, również atak ze strony polityków młodego pokolenia PO, to wyraźna walka w PO, walko o władzę w PO.

– Myślę, że przegra (Grzegorz Schetyna), myślę, że jest na straconej pozycji – dodał.

Karczewski o nowym rządzie: Nie będzie dużo zmian, będą korekty

– (Mateusz Morawiecki) Jest świetnym premierem i będzie dalej prowadził sprawy Polski – powiedział Stanisław Karczewski.

Zapytany, czy zmiany w rządzie będą gruntowne czy kosmetyczne, stwierdził: – Potrzebne, to zawsze jest moment do zastanowienia, do przeanalizowania, do ulepszenia, do pewnych zmian, do pewnych korekt, to będą korekty. (...) Nie będzie dużo tych zmian, ale będą.

Karczewski zapytany, czy powstanie Ministerstwo Skarbu: Tak, może inaczej będzie się nazywało. Szefem ma być Jacek Sasin – Może inaczej będzie się nazywało, ale tak. No tu już jest faworytem, no jest brany pod uwagę, szefem tego ministerstwa Jacek Sasin - tak, że on będzie kierował tym resortem, więcej nie będę mówił pani redaktor, dlatego że nie o wszystkim wiem, dopiero w tym tygodniu będziemy rozmawiać w komitecie politycznym o szczegółach – powiedział w rozmowie z Ewą Bugałą.

Karczewski o byłych współpracownikach Banasia: Nie ma świętych krów, zdarzają się czarne owce

Marszałek Senatu skomentował także sprawę byłych pracowników Ministerstwa Finansów i byłych współpracowników szefa NIK Mariana Banasia, którzy od kilku miesięcy siedzą w areszcie pod zarzutem kierowania grupą wyłudzającą podatek VAT.

– Nie wiedziałem o tym, to było w piątek dla mnie wielkim zaskoczeniem, no ale też szczęśliwie, że szybko znalazło się rozwiązanie, w tym sensie, że zostali osadzeni w areszcie, no nie ma świętych krów w naszym środowisku politycznym, czy wokół naszego środowiska politycznego, w ogóle nie powinno być świętych krów, no zdarzają się czarne owce, tak jest niestety, stwierdzam to z ubolewaniem, powinniśmy dążyć do ideałów, no ale tak nie jest – wskazał.

– Wiem, że zasłużyli na areszt, zasłużyli na zarzuty, nie wiem jak będzie dalej wyglądała sprawa, no nie powinno być takich sytuacji, jest to absolutnie naganna sytuacja. Cieszę się, że służby sprawnie zadziałały i są osadzeni w areszcie i powinno to spotkać każdego, kto działa niezgodnie z prawem – dodał.

Karczewski: Nie ma kłótni w obozie Zjednoczonej Prawicy, to nieprawda

– No tak zewsząd słyszymy, że jest kłótnia. (...) Głównym architektem tych wszystkich zmian i rządu, i obozu politycznego jest Jarosław Kaczyński. On to prowadzi, jest naszym liderem, charyzmatycznym liderem, który całe swoje życie, całą swoją energię poświęca Polsce, robi to w sposób wspaniały i panowie normalnie ze sobą rozmawiają. To, o czym słyszymy ze strony naszej opozycji, ale i niektórych dziennikarzy jest absolutną nieprawdą, w zgodzie, w pełnej harmonii dochodzimy do porozumienia.