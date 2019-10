11-latek napisał do szefa Urzędu ds. Kombatantów. Chłopiec pojechał na uroczystości do Bredy

"Nazywam się Jakub Silezin, mam 11 lat i jestem bardzo dumny z bohaterstwa brata mojego Pradziadka Wawrzyńca Silezin, który był żołnierzem podoficerem zawodowym w stopniu kaprala 9 Batalionu Strzelców 1 Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez Generała Stanisława Maczka i zginął w walce o wyzwolenie Bredy, kilka godzin przed jej wyzwoleniem i spoczywa na cmentarzu w Ginneken" – pisze 11-latek. List Jakuba nie pozostał bez odpowiedzi.

"Dziś spełniło się marzenie 11-letniego Kuby z Krakowa! Jakiś czas temu przesłał do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych list, pisząc o dumie z bohaterstwa prapradziadka-wyzwoliciela Bredy. Kuba pojechał wraz z Weteranami do Holandii. Dziś mogliśmy razem stanąć przy grobie jego przodka Kaprala Wawrzyńca Silezina i oddać mu hołd w 75 rocznicę jego śmierci! Sztafeta pokoleń trwa!" – informuje radośnie szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk na Facebooku.

Uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia Bredy rozpoczęły się w sobotę rano na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Oosterhout (na północny-wschód od Bredy). Następnie złożono kwiaty przy tablicy w centrum Bredy, upamiętniającej wejście "Maczkowców" do miasta.

W miejscu gdzie stoi tablica, 11 listopada 1944 roku odbyła się msza św. polowa z udziałem gen. Maczka i żołnierzy 1.Dywizji Pancernej oraz władz wyzwolonej już Bredy w intencji ponownego odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystościach odbył się przejazd weteranów przed budynek miejskiego ratusza na historycznych wojskowych pojazdach. Polacy witani byli oklaskami, a witrynach sklepów pojawiły się napisy "Dziękujemy wam Polacy”, które nawiązują do tych witających polskich żołnierzy 29 października 1944 roku.

