Zabrze: Ktoś zdewastował kilkadziesiąt nagrobków na cmentarzu parafialnym

. W nocy, z soboty na niedzielę, ktoś zdewastował groby na cmentarzu parafialnym w Zabrzu-Helence. Wierni z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Zabrzu o zniszczonych grobach dowiedzieli się podczas porannej mszy.

– Potwierdzam, że bytomski dyżurny, przed godziną 9, otrzymał informacje od gospodarza cmentarza, że doszło do dewastacji grobów. Na miejsce pojechał policyjny patrol. Okazał się, że zniszczonych zostało ok. 30 płyt nagrobnych. Policyjny technik i śledczy zabezpieczali ślady. W tej sprawie będzie wszczęte śledztwo pod kątem znieważenia miejsca pochówku. Sprawcom grozi do 2 lat pozbawienia wolności – informuje cytowany przez "Dziennik Zachodni" asp. sztab. Rafał Wojszczyk, oficer prasowy KMP w Bytomiu.

Zdewastowane są groby zlokalizowane na końcu cmentarza. Poniszczone są płyty nagrobne, ale też same nagrobki. Pokrzywione lub wyłamane są także drewniane krzyże na nowych grobach, gdzie jeszcze nie było płyt. W kilku miejscach przewrócone były też znicze.