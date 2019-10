"Marszałek pedofilem". Wałęsa znowu szokuje. Udostępnił skandaliczny wpis

Lech Wałęsa udostępnił na Facebooku wpis jednej z użytkowniczek portalu. W niedbałej formie padają tam bardzo cięzkie oskarżenia. Można w nim przeczytać m.in.: "większość ministrów po wyrokach, marszałek pedofilem, prezydent błaznem".

Były prezydent nie skomentował wpisu, jednak cięzko jego udostępnienie traktować inaczej, niż jako aprobatę.

Komentujący są podzieleni w ocenie wpisu udostępnionego przez Wałęsę. Pojawiają się głosy krytyczne: "Nie chcę tutaj nikogo obrażać, zawsze Pana bardzo lubiłem i będę szanował, ale nie przystoi Panie prezydencie, może lepiej zająć się wnukami, odpoczynkiem, niż komentować to wszystko, zwłaszcza w taki sposób, żenada". Są jednak tacy, którzy zgadzają się z opiniami zawartymi w poście: "Tak to prawda. Wstyd mi za nich"; "Spieprzyliśmy wszystko, co było możliwe do spieprzenia. Czas na odbudowę".