Poważny wypadek pod Ostrołęką. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście zostało rannych

Na miejscu zginął kierowca samochodu, a towarzysząca mu kobieta walczy o życie w szpitalu. Razem z nimi jechało dwoje małych dzieci, którymi zaopiekowali się policjanci i psycholog – informuje Polsat News. W sumie w wyniku zdarzenia rannych zostało co najmniej 13 osób. Samochód, w wyniku wypadku, jest doszczętnie zniszczony – przekazał portal eOstroleka.pl. Nie wiadomo, czy podróżujący nim dorośli byli rodzicami dzieci.

Jak doszło do wypadku? Auto osobowe marki Audi jechało drogą krajową nr 61 od strony Ostrołęki w kierunku Warszawy. – Jego kierowca, z nieustalonych jeszcze przyczyn, ok. godz. 12:15 zjechał na łuku drogi na przeciwny pas ruchu i zderzył się z autobusem, który wykonywał kurs z Poznania do Białegostoku – poinformował polsatnews.pl podkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Droga krajowa nr 61 była zablokowana w obu kierunkach przez kilka godzin. Na miejscu pracowali m.in. prokurator i kilkunastu policjantów.