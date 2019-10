Kto będzie szefem PO? Nowacka apeluje: Ogarnijcie się

Wybory parlamentarne wygrało - z wynikiem 43,59 proc. - Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska na którą swój głos oddało 27,40 proc. Po ogłoszeniu wyników w szeregach opozycji zaczęły podnosić się głosy, że lider Platformy Grzegorz Schetyna powinien zapłacić za tak dotkliwą porażkę z Jarosławem Kaczyńskim stanowiskiem szefa partii. W tym temacie wypowiadał się już Bogdan Zdrojewski czy Julia Pitera.

Barbara Nowacka nie ukrywa, że ma dość ciągłych plotek i podchodów.

– To mój wielki apel do polityków i polityczek Platformy: ogarnijcie się. Nie chcę więcej rozmawiać w mediach o tym, kto będzie waszym szefem. Chciałabym rozmawiać o tym, co razem zrobimy przyzwoitego – mówiła w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24.

Kidawa-Błońska na prezydenta?

W dalszej części rozmowy Nowacka poruszyła kwestię zbliżających się wyborów prezydenckich. Polityk w jasny sposób dała do zrozumienia, że popiera kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

– Jestem zwolenniczką kandydatki w wyborach na prezydenta Polski i chciałabym, żeby tą osobą była Małgorzata Kidawa-Błońska– mówiła liderka Inicjatywy Polska.

Nowacka podkreśliła, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest "człowiekiem konsensusu".

– Jest kimś, kto umie znaleźć też wspólne słowa, ale i działanie, również z tymi ludźmi, którzy dziś głosują za PiS-em, bo czują się wykluczeni, niewysłuchani, bo nie chcą też brać udziału w wojnie polsko-polskiej – mówiła w TVN24.

Czytaj także:

Zaskakujące doniesienia nt. Schetyny. Wycofa się?Czytaj także:

Spychalski: Schetyna zachował się haniebnie