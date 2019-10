Przebiliśmy Niemcy. Polska przyjmuje najwięcej imigrantów w całej UE

W ubiegłym roku państwa członkowskie Unii Europejskiej udzieliły łącznie 3,2 mln pierwszych pozwoleń na pobyt obywatelom państw spoza Wspólnoty. Jak zauważa dziennik, jest to największa liczba legalnych imigrantów od dekady. W stosunku do danych z poprzedniego roku jest to wzrost o 0,4 proc.

Zaskakujący jest jednak fakt, że państwem które najczęściej przyznaje prawo legalnego pobytu jest Polska. Według unijnej metodologii, nasz kraj przyznał je po raz pierwszy aż 635 tys. osobom. Wyprzedziliśmy pod tym względem Niemcy, które takich pozwoleń przyznały 544 tys. Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania – 451 tys., Francja – 265 tys. oraz Hiszpania – 260 tys.

"Puls Biznesu" wskazuje, że Polska jest także liderem, jeśli chodzi o pozwolenia przyznane w związku z chęcią podjęcia pracy. "Tego typu zezwoleń wydano nad Wisłą ponad 328 tys." – czytamy.