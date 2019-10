Śpiewak: Czy Wielowieyska mogłaby przestać kłamać w Tok FM?

Kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Przewodniczący Komisji Sebastian Kaleta opublikował za to nagranie, na którym widać, jak jeden z sędziów śmieje się, gdy córka Jolanty Brzeskiej wyszła w proteście z sali rozpraw. Sprawę komentowano dzisiaj na antenie Tok FM. Do niektorych wypowiedzi Wielowieyskiej odniósł się Jan Śpiewak.

"Czy Dominika Wielowieyska mogłaby przestać kłamać Radio TOK FM w sprawie kamienicy na Nabielaka i zachowania WSA? Sąd odmówił stosowania wyroków SN i TK a nie tylko odrzucil decyzję Komisji Weryfikacyjnej ze względów formalnych. Prosze przestac wprowadzać opinie publiczną w błąd" – napisał Śpiewak na Twitterze.

Do tych zarzutów odniosła się sama zaintneresowana, która podkreśliła, ze "uchylenie oznacza, że tymi sprawami jeszcze raz musi się zająć komisja weryfikacyjna. Komisja dostała od sądu »wytyczne, jak ma przeprowadzić postępowanie w sposób właściwy«” – napisała na Twitterze.

"Tak i te "wytyczne" są w kontrze do tego co jest w dekrecie i tego co jest w wyrokach TK i SN czyli de facto uniemożliwił komisji orzekanie zgodnie z prawem i konstytucją. Od kiedy Pani wspiera łamanie prawa i konstytucji w Polsce?" – ripostował Śpiewak.

Aktywista podkreślił, że Wielowieyska już kilkukrotnie "przeinaczała fakty".

"Na razie nawołuje Pani otwarcie do łamania konstytucji. Dość przerażająca postawa »obrońców demokracji«" – podkreślił.