"Ideologiczne bicie piany". Fogiel ostro o pomyśle Konfederacji

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy "Anty-LGBT". Zdaniem polityka, istnieje szansa, że Prawo i Sprawiedliwość poprze te propozycję, ponieważ "nacisk ich wyborców będzie duży i oczywisty".

Co na to partia rządząca? Do pomysłu tego odnióśł się na antenie Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. – Znając samo hasło i Konfederację, można domyślać się, że będzie to w większości ideologiczne bicie piany kierowane na sprowokowanie lewej strony sceny politycznej – ocenił. Fogiel dodał, że jest to "sposób myślenia i działania Konfederacji, a równocześnie tych bardziej skrajnych przedstawicieli lewicy w parlamencie".

– To będzie samonapędzający się mechanizm wrzucania tematów przez obie strony, wobec których mogą budować wzburzenie ich elektoratów – podkreślił.

