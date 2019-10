PiS powoła nowe ministerstwo?

Przypomnijmy, że PiS zlikwidowało resort Skarbu Państwa w 2017 roku (ministerstwo działalność zakończyło 31 grudnia 2016 roku).

– Mieliśmy doświadczenia z Ministerstwem Skarbu – zajmowało się tylko i wyłącznie ekstensywnym nadzorem a potrzebne by było również myślenie bardziej ekspansywne: jak spółki skarbu państwa mogłyby wspólnie działać, żeby przyspieszać rozwój, inwestować, działać na rzecz kraju bardziej efektywnie niż dotychczas – stwierdził Jacek Sasin w dzisiejszym programie TVP Info.

Sasin podkreśla, że gdyby rzeczony resort powołano, to musiałby się zmienić sposób jego działania, jaki znaliśmy dotychczas.

– Powrót do Ministerstwa Skarbu w takim kształcie, jaki znaliśmy przez dwadzieścia parę lat III Rzeczpospolitej, to nie jest ta droga, ale myślenie o tym, żeby znaleźć wspólny mianownik, platformę wspólnego działania dla całego sektora spółek skarbu państwa, to jest dobry pomysł– podkreślał wicepremier.

Polityk zapewnił w rozmowie z Michałem Rachoniem, że póki co nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej sprawie.

