Spurek odchodzi z Wiosny. "Będę niezależną posłanką"

Decyzja Sylwii Spurek to spore zaskoczenie. Nic nie wskazywało na to, że europoseł odejdzie z Wiosny. "To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi. Dziś zrezygnowałam z członkostwa w Wiośnie. Będę niezależną posłanką S&D w PE. Wartości, program, cele są bez zmian. Dziękuję!" – tłumaczy swoją decyzję.

Sylwia Spurek do marca 2019 roku była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Wówczas odeszła z biura RPO i dołączyła do partii Wiosna. Z list partii Roberta Biedronia wystartowała w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których uzyskała mandat europosła.