To już pewne, szykują się zmiany w rządzie. Müller: Będą nowe twarze

– Będę nowe twarze w rządzie. Będą osoby ministrami konstytucyjnymi, które jeszcze nie były ministrami konstytucyjnymi. Nowe ministerstwa, jeżeli chodzi o nowe nazwy ministerstw, będą. Będzie konsolidacja, zmiany właściwości, jeśli chodzi o działy administracji rządowej, co jest naturalne nawet w trakcie kadencji – zapowiedział Müller.

Polityk dodał, że już ponad połowa składu rządu została uzgodniona.

Kto zostanie marszałkiem seniorem?

Iwona Śledzińska-Katarasińska zostanie marszałkiem seniorem Sejmu, a Barbara Borys-Damięcka marszałkiem seniorem Senatu – taką informację przekazał niedługo po wyborach rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak się jednak okazuje decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Dzisiaj Piotr Müller ocenił, że Iwona Śledzińska-Katarasińska jest kontrowersyjną postacią. Rzecznik miał na myśli prl-owską przeszłość posłanki.

– To jest postać kontrowersyjna. Wystarczy przypomnieć działania z 1968 roku, również o charakterze różnego rodzaju artykułów podpisanych imieniem i nazwiskiem. Pani poseł tłumaczyła się później z nich w dziwny sposób, ale tłumaczyła się. Jeżeli pan prezydent chciałby nie powoływać pani poseł na marszałka-seniora, to byłaby to trafna decyzja zdecydowanie – mówił w radiowej Jedynce.

