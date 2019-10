VIII Konkurs wiedzy patriotycznej o Romanie Dmowskim

Jak informują organizatorzy, konkurs ma promować patriotyzm wśród młodzieży, popularyzować historię Polski, a w szczególności przypominać wielki dorobek intelektualny, jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego. Polega on na napisaniu eseju na następujący temat: "„Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa”. Czy zgadzasz się z takim widzeniem postaw narodu polskiego jakie prezentuje Roman Dmowski?

Pytanie jest ważne w kontekście obecnego podejścia do obchodów zwycięstw oraz klęsk. Jaki ma to wpływ na wychowanie, na samoświadomość młodych Polaków. Jest to szczególnie ważne w kontekście setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego czy Bitwy Warszawskiej.

Własnoręcznie podpisane prace należy wysyłać do 7 stycznia pocztą na adres: Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok, lub elektronicznie w formacie pdf na adres mailowy: biuro@obowiazekpolski.pl. Laureaci konkursu mogą liczyć na prestiżowe nagrody, m. in. laptopy, smartfony, tablety, książki i wiele innych atrakcyjnych upominków.

Nauczyciele oraz szkoły najbardziej aktywne również zostaną wyróżnione i nagrodzone. Organizatorzy konursu są Fundacja Obowiązek Polski oraz Instytut Pamięci Narodowej i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Patronat nad konkursem objęli: JE Abp ks. Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki, Minister Edukacji Narodowej, Podlaski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Podlaski.

Informację o konkursie można także znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/events/567868220688995/