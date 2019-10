Ile wydała Platforma, a ile PiS? Tak partie promowały się na Facebooku

Główne partie opublikowały w sumie po kilka tysięcy reklam na Facebooku. To wyraźnie więcej niż w kampanii do Parlamentu Europejskiego, choć trzeba pamiętać, że w wyborach parlamentarnych startowało także zdecydowanie więcej kandydatów, co po części tłumaczy tę różnicę.

Według analiz Koalicja Obywatelska zamieściła w okresie przedwyborczym ponad 7,3 tys. reklam. Na drugim miejscu znalazł się PiS (z górą 4,8 tys.), podium zamyka zaś Lewica z liczbą 2,5 tys. ogłoszeń na Facebooku.

Pod względem wydatków reklamowych na Facebooku zdecydowany liderem zestawienia jest Koalicja Obywatelska. Ten komitet w ostatniej kampanii wydał z górą 2,484 mln zł. To znacznie więcej niż PiS, który w tym samym czasie wykupił w ekosystemie Facebooka reklamy o wartości przekraczającej 799 tys. zł. Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z kwotą powyżej 549 tys. zł.

Dwie trzecie reklam kosztowało nie więcej niż 100 złotych. 26 proc. pomiędzy 100 a 500zł, a 4 proc. od 500 do 1000 zł. Reklam za które zapłacono między 50 a 100 tys. było 49, za dwie reklamy zapłacono powyżej 100 tys.