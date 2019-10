Parodiował mszę na Marszu Równości, usłyszał zarzuty

Spurek odchodzi z Wiosny. "Będę niezależną posłanką"

Europoseł Sylwia Spurek poinformowała, że odchodzi z Wiosny. "To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi" – napisała. Polityk...