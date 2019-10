"Boże Ciało" z szansą na nominację do Złotych Globów

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej ogłosiło dziś, że "Boże Ciało" powalczy o Złotego Globa w kategorii najlepszy film zagraniczny. Finaliści 77. edycji prestiżowego konkursu zostaną ogłoszeni 9 grudnia.

"Boże Ciało" to najnowszy film Jana Komasy, twórcy "Miasta 44" i "Sali Samobójców". Film miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie otrzymał aż dwa wyróżnienia: Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo Re (w także owacje na stojąco). Zaprezentowano go również na Contemporary World Cinema w Toronto - największej imprezie filmowej w Ameryce Północnej. Film opowiada historię dwudziestoletniego Daniela (Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w poprawczaku zaczyna marzyć o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim, jednak trafia do kościoła, gdzie zostaje omyłkowo wzięty za duchownego. Daniel wykorzystuje sytuację i wciela się w rolę, zaprzyjaźniając się z proboszczem parafii (Zdzisław Wardejn). Pod jego nieobecność sprawuje posługę kapłańską.

Prawa do dystrybucji obrazu Komasy zostały sprzedane do imponującej liczby prawie 40 terytoriów obejmujących kraje Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię, co oznacza, że polski film będzie pokazywany niemalże na całym świecie. „Boże Ciało" jest także obiektem zainteresowania wielu imprez filmowych – na chwilę obecną film otrzymał zaproszenia na prawie 60 festiwali. Wśród najważniejszych należy wymienić Toronto IFF, AFI Fest, Black Nights w Tallinie czy zakończone właśnie Chicago International Film Festival, gdzie za najlepszego aktora uznano Bartosza Bielenię oraz Toffifest, na którym film triumfował w konkursie From Poland.

Dzieło Komasy zebrało także nagrody między innymi na festiwalu w Wenecji, Al-Dżunie, Reykjaviku, Luksemburgu, czy w Bordeaux. Na osiągnięciach festiwalowych dobra passa „Bożego Ciała" się nie kończy. Produkcja będzie reprezentować Polskę w wyścigu po Oscary w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W planach jest również 8-odcinkowy serial na podstawie filmu i scenariusza Mateusza Pacewicza. Już 2 listopada dzieło Komasy weźmie udział w The Contenders – wydarzeniu organizowanym przez portal Deadline. To jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez, która rozpoczyna sezon nagród w Stanach Zjednoczonych i jest ważną częścią każdej kampanii oscarowej. Obok „Bożego Ciała" The Conteders pokaże takie głośne produkcje jak nagrodzony Złotym Lwem „Joker" Todda Phillipsa, „Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino, „Irlandczyk" Martina Scorsese czy „Ból i blask" Pedro Almodovara.

