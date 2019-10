Anja Rubik pisze do papieża

– Jako SexedPL zachęcamy wszystkich wierzących i niewierzących, którym zależy na edukacji, by wzięli udział w akcji pisania wiadomości do Franciszka z prośbą, by uświadomił i wyedukował polskich polityków na temat edukacji seksualnej i tego, jak bardzo jest nam potrzebna – apeluje Rubik.

Widać uznała, że Polacy są tak oporni na jej seksedukację, że bez interwencji z góry się po prostu nie uda. Zaryzykujemy tezę, że z interwencją też się nie uda. Na szczęście!

