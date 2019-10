Tajemnicze przygotowania Schetyny

Tabloid pisze, że polityk zaklina powyborczą rzeczywistość - jeździ po Polsce i przekonuje lokalnych działaczy swojej partii, że wynik uzyskany przez Koalicję Obywatelską nie był najgorszy.

"Fakt", który powołuje się na swojego informatora w Platformie Obywatelskiej donosi, że najbliższe otoczenie Grzegorza Schetyny zapowiedziało, że ten nie odda władzy. Co więcej, ma on w tajemnicy przygotowywać się do odparcia ataku wewnątrz partii.

Tymczasem - jak zauważa "Fakt" - gołym okiem widać, że wkrótce może dojść do buntu w szeregach największej partii opozycyjnej. Start w wyborach na szefa PO zapowiedział już nawet obecny wiceprzewodniczący tej partii Borys Budka.

Inne informacje na temat planów lidera PO podawał tygodnik "Wprost":

Czytaj także:

Zaskakujące doniesienia nt. Schetyny. Wycofa się?