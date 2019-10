W Warszawie trwa specjalna konferencja tygodnika „Do Rzeczy” i miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, której celem jest m.in. podjęcie tematu polonofobii. Do uczestników wydarzenia słowo wstępne wygłosili minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.