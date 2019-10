Ksiądz odmówił Komunii świętej Joe Bidenowi. Powód? Publiczne popieranie aborcji

Były wiceprezydent USA Joe Biden, który ubiega się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku zapowiedział latem wyeliminowanie wszelkich zmian wprowadzonych w programach planowania rodziny wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. Obiecał również zwiększenie wsparcia finansowego dla największej organizacji aborcyjnej – Planned Parenthood.

To właśnie m.in. takie deklaracje polityka doprowadziły do sytuacji jaka miała miejsce w parafii św. Antoniego w diecezji Charleston w Karolinie Południowej. Proboszcz tej parafii, ksiądz Robert E. Morey, odmówil Bidenowi udzielenia Komunii świętej. Powody swojej decyzji przedstawił w oświadczeniu.

"Ze smutkiem musiałem w zeszłą niedzielę odmówić Komunii Świętej byłemu wiceprezydentowi Joe Bidenowi. Komunia święta oznacza, że jesteśmy w jedności z Bogiem, ze sobą nawzajem i Kościołem. Nasze działania powinny to odzwierciedlać. Każda postać publiczna, która popiera aborcję, sytuuje się poza nauką Kościoła. Moją odpowiedzialnością jako księdza jest pełnienie obowiązków duszpasterskich wobec tych dusz, które zostały powierzone mej opiece i muszę tak postępować nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Będę pamiętał o panu Bidenie w swoich modlitwach” – czytamy w oświadczeniu.

Catholic News Agency, która informuje o sprawie, przypomina, że kardynał Joseph Ratzinger w memorandum do katolickich biskupów USA z 2004 roku napisał, że polityk promujący aborcję i prawo do eutanazji to osoba, która współuczestniczy "w jawnym grzechu ciężkim". W takiej sytuacji zalecił spotkać się z politykiem i poinformować go, iż zgodnie z nauką Kościoła nie powinien przystępować do Komunii świętej, dopóki "nie zakończy obiektywnej sytuacji grzechu", oraz ostrzec go, że w innym przypadku Eucharystia zostanie mu odmówiona.

Czytaj także:

Konfederacja wzywa prezes TK do rozpatrzenia wniosku ws. aborcji. "Dążyli do tego, by ukręcić sprawie łeb"Czytaj także:

Libicki: Andrzej Duda tą wypowiedzią chce uratować swoją prezydenturę