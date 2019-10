"To trudne, ale miałem taki obowiązek". Wójt o zawiadomieniu policji ws. grobu Woźniaka-Staraka

– Sytuacja jest delikatna. Moim zdaniem nie powinna być aż tak upubliczniana, bo to sprawy osobiste i mogą być bolesne dla najbliższych. To trudne. Szkoda rodziny i osób doświadczonych tym zdarzeniem. W związku z tym, że pochówek nie został dokonany na cmentarzu, to ja miałem obowiązek zgłoszenia tego organom – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Marek Jasudowicz, wójt gminy Giżycko.

– Zawiadomienie zostało skierowane do policji w związku z podejrzeniem zaistnienia wykroczenia. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewiduje odpowiedzialność, w której właściwym organem do prowadzenia postępowań jest policja – powiedział WP prokurator rejonowy w Giżycku Grzegorz Ryński.

Przed pogrzebem rodzina Piotra nie wystąpiła do sanepidu o zgodę na pochówek poza cmentarzem.