Wypadek pod Ostrołęką. Zginął naczelnik wydziału w KGP

W wypadku pod Ostrołęką zginął 43-letni Sebastian Długosz, naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Jego żona zmarła w wyniku obrażeń.

"Naczelnik Sebastian Długosz był osobą niezmiernie cenioną za swój profesjonalizm oraz szanowany i lubiany przez podwładnych i przełożonych. Cześć Jego Pamięci! W obliczu tej śmierci cała Komenda Główna Policji pogrążona jest w żałobie. Łączymy się w bólu z rodziną w obliczu tak wielkiej tragedii" – napisał po jego śmierci Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Jak doszło do wypadku? Auto osobowe marki Audi jechało drogą krajową nr 61 od strony Ostrołęki w kierunku Warszawy. – Jego kierowca, z nieustalonych jeszcze przyczyn, ok. godz. 12:15 zjechał na łuku drogi na przeciwny pas ruchu i zderzył się z autobusem, który wykonywał kurs z Poznania do Białegostoku – poinformował polsatnews.pl podkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.