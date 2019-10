15-latka trafiła do szpitala. Lekarze nie potrafią podać przyczyny jej śmierci

15-latka trafiła do gorzowskiego szpitala w piątek 25 października. Dziewczyna miała być w ciężkim stanie, a wkrótce hospitalizowana została również jej matka. Źle poczuł się też inny członek rodziny. Lekarze podejrzewali zatrucie pokarmowe. Z wstępnych informacji wynika, że kłopoty ze zdrowiem w rodzinie zaczęły się po zjedzeniu rozmrożonej potrawy.

15-latka zmarła wieczorem. Lekarze wciąż nie potrafią jednoznacznie wskazać, co doprowadziło do zgonu. Lekarze przyjęli, że chodzi o ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową o nieustalonym pochodzeniu. Sprawą zajął się już sanepid. Jak dotąd nie wykryto jednak, co mogło być przyczyną zatrucia. Badania pod kątem różnych wirusów oraz zakażeń nic nie wykazały.

Sprawę bada sanepid i prokuratura.

