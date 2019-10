"Z radością poniżę". Tarczyńskiemu puściły nerwy

Politycy lewicy wraz z wejściem do Sejmu rozpoczęli walkę o "żeńskie końcówki" wyrazów. W tej sprawie wypowiedziały się już Magdalena Biejat z partii Razem, Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska, Anna Maria Żukowska z SLD czy Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Parlamentarzystki lewicy zwróciły się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by tabliczki i dokumenty sejmowe przygotowane zostały z żeńską końcówką. Zamiast słowa "poseł" miałoby być "posłanka".

Z kolei dwa dni temu Magdalena Biejat z Lewicy zapowiedziała, że będzie "gościnią" w jednym z programów TVP. Następnego dnia zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, gdyż powinna napisać, że będzie... "gością" programu Telewizji Polskiej.

Ten wpis wywołał furię posła Tarczyńskiego. "Końcówkę wsadź sobie w mózg albo w brudne buty, może pomoże" – napisał poseł pod postem Biejat.

Tarczyński podkreślił, że "z radością poniży" ideologię, za którą stoi Biejat, a będzie w Sejmie walczył z tym "nowotworem demokracji".

"Nie pokonacie normalności, dewianci. To szaleństwo powstrzymamy i wasze chore ideologie z radością poniżę. Dla dobra naszych dzieci!" – podkreślił.

