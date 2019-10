Nawet dwa razy w tygodniu limuzyną SOP do Berlina. "Rz": Wyjątkowo droga ochrona prezes TK

"Limuzyna Służby Ochrony Państwa z kierowcą i funkcjonariuszem do ochrony osobistej Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego, krąży między Warszawą i Berlinem, gdzie ambasadorem RP jest jej mąż, Andrzej Przyłębski. To 600 km w jedną stronę, do tego trzeba doliczyć pracę oraz delegację dwóch SOP-owców" – wskazuje środowa "Rzeczpospolita". Według ustaleń dziennika, takie podróże odbywają się nawet dwa razy w tygodniu.

Ochrona dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest sytuacją wyjątkową. "Rz" zauważa, że w myśl ustawy o SOP przysługuje ona jedynie prezydentowi, premierowi, wicepremierom oraz marszałkom. "Dotychczas żaden poprzednik Przyłębskiej ochrony nie miał" – czytamy.

Jak to się stało, że Julia Przyłębska korzysta z tego przywileju? Decyzję w tej sprawie podjął minister spraw wewnętrznych i administracji. Jakie były ku tego przesłanki? Tego już nie wiadomo.