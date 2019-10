Kuriozalny atak na Beatę Szydło. Głos zabrał wicerzecznik PiS

"Tak podróżuje Premier kraju. Odwrócona od wszystkich. Trudno spojrzeć ludziom w oczy" – napisała osoba która opublikowała na Twitterze zdjęcie Beaty Szydło. "Jeśli się nie zna ani słowa w obcym języku, to lepiej stać twarzą do okna. To zdjęcie przypomina mi zarzuty o uchodźcach, którzy nie asymilują się z lokalnym społeczeństwem" – czytamy w komentarzu innego użytkownika Twittera.

Na kuriozalność tego rodzaju ataku zwróciły uwagę dziennikarki Weronika Kostrzewa i Dominika Cosic. "1. To jest tzw. zielony tydzień, czyli w PE nie ma ważniejszych prac. 2. No straszne, a powinna z przyklejonym uśmiechem robić sobie selfie z obcymi ludźmi" – napisała korespondentka TVP w Brukseli. "Jak czytam komentarze 'jaki to Beata Szydło ma wzrok, jak to się od ludzi odwróciła bla bla bla'. To czuję głębokie współczucie dla bliskich autorów komentarzy. Oni muszą z nimi żyć każdego dnia..." – skomentowała Kostrzewa.

Głos w sprawie postanowił zabrać także wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. "Faktycznie dziwne, że pani premier nie pozuje jakiemuś typowi, który postanowił jej robić fotki z przyczajki, jak nastolatka na widok Justina Biebera..." – napisał polityk.

