Będzie nowy podatek? Rzecznik rządu o zapowiedzi Emilewicz

Ostra wymiana zdań na Twitterze. Śpiewak do Żukowskiej: To jest porażające

"Niebywałe to są te nowe standardy Lewicy? Inna polityka jest możliwa? Jak możesz się tak odnosić do swoich wyborców i tej co najmniej nieetycznej sytuacji? To jest po porażające" – w tych słowach Jan Śpiewak zwrócił się do rzeczniczki...