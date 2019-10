Liderzy Zjednoczonej Prawicy na Nowogrodzkiej. Trwa ważna narada

W posiedzeniu udział biorą m. in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Piotr Gliński, wicepremier Jarosław Gowin, wiceprezes PiS Adam Lipiński oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Umowa koalicyjna nie została jeszcze podpisana. Wątpię, żeby na dzisiejszym spotkaniu ten temat został poruszony. Mamy za dużo spraw do omówienia – mówił przed wejściem do siedziby PiS Jarosław Gowin.

Ostatnim decyzjom personalnym i szlifowaniu umowy koalicyjnej poświęcone będzie popołudniowe spotkanie kierownictwa PiS z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia – powiedział dziennikarzom rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że ponad połowa stanowisk rządowych jest już ustalona. Zaznaczył, że planowane jest dokonanie korekt między kompetencjami pewnych ministerstw.

Wchodząc do siedziby PiS minister sprawiedliwości Zigniew Ziobro, powiedział: – Wyjaśniałem już państwu, że to wymyślony temat przez media (objęcie funkcji wicepremiera - przy. red). Nigdy nie proponowałem takiego rozwiązania, nie chciałem i to mnie nie interesuje.

Jak informuje wp.pl, kolejnym z tematów narady przy Nowogrodzkiej mogą być protesty protesty wyborcze.