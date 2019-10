Złe wieści dla warszawiaków. Wzrosną ceny za parkowanie

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił pakiet zmian, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza w mieście. – Warszawa dusi się od samochodów, dlatego zdecydowałem o istotnych zmianach w polityce transportowej – poinformował włodarz stolicy.

Parkowanie w połowie 2020 r. zdrożeje z 3 zł za pierwszą godzinę do 3,9 zł. W nowej strefie śródmiejskiej – do 4,9 zł. – To moja wyjściowa propozycja, bo uważamy, że w ścisłym centrum powinny obowiązywać inne zasady – dodał prezydent. Trzaskowski zapowiedział rozmowy z radnymu. Jest już po spotkaniu z kierownictwem większościowego klubu Koalicji Obywatelskiej i dostał od niego zielone światło.

W sumie płatna strefa parkowania powiększy się o 40,6 tys. miejsc parkingowych. Dzisiaj jest ich blisko 30 tys. Zapowiedziało słoną podwyżkę kar dla kierowców, którzy unikają płacenia za parkowanie – z 50 do 250 zł. System ma być też uszczelniony. W listopadzie na ulice wyjadą pojazdy przystosowane do kontroli elektronicznej.

Ratusz planuje też całkiem nowe rozwiązanie, jaką jest „strefa czystego transportu”. Pierwsza w Warszawie miałaby objąć Nowy Świat od ronda de Gaulle’a na północ, Krakowskie Przedmieście i obszar Starego Miasta. Czyli głównie ciąg ulic, na których już teraz nie mają wjazdu prywatne samochodu.