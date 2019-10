Kobieta zatruła się śmiertelnie tlenkiem węgla podczas kąpieli. Sąd wydał wyrok

Do tragedii doszło w listopadzie 2014 roku, w wynajmowanym mieszkaniu w jednym z bloków w Olsztynie. Młoda kobieta, studentka z UWM w Olsztynie po nauce do egzaminu poszła do łazienki, aby wziąć kąpiel.

Kiedy długo nie wychodziła z łazienki, współlokatorka dziewczyny zapukała i weszła do pomieszczenia, aby zobaczyć czy jej koleżanka dobrze się czuje. Okazało się, że dziewczyna straciła przytomność leżąc w wannie. Na miejsce wezwano karetkę, a ratownicy długo walczyli o życie studentki. Młoda kobieta jednak zmarła.

Śledztwo wykazało, że studentka uległa śmiertelnemu zatruciu tlenkiem węgla wydobywającym się z niesprawnego piecyka gazowego. Właściciel mieszkania nie zapewnił przeglądu instalacji, a czujniki w lokalu nie działały.

Właściciel mieszkania nie poczuwał się do winy, innego zdania był jednak sąd. Wczoraj Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzucił apelację złożoną przez mężczyznę i potwierdził wyrok – właściciel mieszkania dostał rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Musi też zapłacić pięć tysięcy złotych grzywny oraz symboliczne zadośćuczynienie rodzicom zmarłej. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny.

– Chciał wydusić jak najwięcej jak najmniejszym kosztem. Piecyk gazowy nie miał przeglądu, czujnik nie działał, w mieszkaniu zostały wstawione plastikowe okna bez wywietrzników, a na studentach chciał zarobić 1700 złotych miesięcznie za najem małego mieszkania – uzasadniał wyrok sędzia Piotr Zbierzchowski.

