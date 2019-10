"Tusk musi podjąć decyzję". Schetyna o wyborach prezydenckich

Lider Platformy został zapytany o przygotowania opozycji do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. – Chcę przeprowadzić prawybory wewnątrz nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także Koalicji Obywatelskiej – tłumaczył Schetyna, pytany o sposób wyłonienia kandydata opozycji, który powalczy z Andrzejem Dudą w wyborach.

Jak tłumaczył Schetyna, były premier i kończący swoją kadencje szef Rady Europejskiej Donald Tusk "musi podjąć decyzję", czy chce startować w wyborach. – Czekam na to, żeby został wybranym szefem EPL, bo to dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej to jest bardzo duża rzecz – dodał polityk.

– Jeżeli on podejmie decyzję o starcie na prezydenta, to nie będzie w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej kandydata, który stanie przeciwko niemu. Wtedy nie będzie prawyborów – podkreślił Schetyna.

