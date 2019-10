Narada liderów Zjednoczonej Prawicy. Podano pierwsze ustalenia

Z komunikatu podanego przez rzeczniczkę PiS wynika, że Rada Koalicyjna Zjednoczonej Prawicy (w składzie Prezydium Komitetu Politycznego PiS, poszerzonego o przedstawicieli władz partii koalicyjnych Solidarna Polska i Porozumienie):

Potwierdziła gotowość kontynuacji współpracy politycznej w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy w oparciu o wspólne założenie ideowe i programowe zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy; Potwierdziła rekomendację na urząd Prezesa Rady Ministrów dla Pana Mateusza Morawieckiego; Ustaliła strukturę przyszłego rządu Zjednoczonej Prawicy.

Jak podawaliśmy już dzisiaj popołudniu, w posiedzeniu udział biorą m. in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Piotr Gliński, wicepremier Jarosław Gowin, wiceprezes PiS Adam Lipiński oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wchodząc do siedziby PiS minister sprawiedliwości Zigniew Ziobro, powiedział: – Wyjaśniałem już państwu, że to wymyślony temat przez media (objęcie funkcji wicepremiera - przy. red). Nigdy nie proponowałem takiego rozwiązania, nie chciałem i to mnie nie interesuje.