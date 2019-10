Błaszczak: Naszym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda

Szef MON Mariusz Błaszczak w studiu TVP Info potwierdził, że kandydatem PiS na prezydenta będzie urzędujący prezydent Andrzej Duda.

Polityk został też zapytany o negocjacje w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. CZYTAJ WIĘCEJ

– Ustaliliśmy, potwierdziliśmy, że pan premier Mateusz Morawiecki będzie kontynuował swoją misję oraz ustaliliśmy, uzgodniliśmy strukturę przyszłego rządu. To było dobre spotkanie (na Nowogrodzkiej, spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy - red.). Bardzo konstruktywne, treściwe. O szczegółach będzie mówił oczywiście w Sejmie pan premier Mateusz Morawiecki – tłumaczył Błaszczak.

Jak dodał polityk, chociaż dojdzie do zmian w składzie rządu to nie będą one znaczne. – Co do trzonu rządu to nie możemy spodziewać się jakichś głębszych zmian. Kontynuujemy naszą misję rozpoczętą w 2015 roku – dodał Błaszczak.

Czytaj także:

"Tusk musi podjąć decyzję". Schetyna o wyborach prezydenckichCzytaj także:

Ojciec Andrzeja Dudy ma objąć nowe stanowisko w samorządzie