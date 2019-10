Prof. Chodakiewicz: Ideologia narodowosocjalistyczna była inspirowana marksistowską walką klas

– Polityka narodowościowa III Rzeszy wynikała z ideologii i okoliczności. Ogólnie polegała ona na narzucaniu zróżnicowanych obowiązków i wymagań na podbitych. Podbici mogli wyłącznie reagować na to, co robili Niemcy. Polityka narodowościowa opierała się na ideologii, a ideologia narodowosocjalistyczna była inspirowana marksistowską walką klas i darwinowsko-spencerowską walką ras – mówił prof. Marek Jan Chodakiewicz w specjalnym wykładzie z okazji konferencji "Do Rzeczy" "Polska hekatomba i walka z polonofobią".

29 października 2019 roku odbyła się specjalna konferencja tygodnika „Do Rzeczy” i miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, której celem było m.in. podjęcie tematu polonofobii. Podczas konferencji odtworzono specjalny wykład prof. Marka Chodakiewicza z The Institute of World Politics w Waszyngtonie, który pochylił się nad polityką narodowościową III Rzeszy. – Polityka narodowościowa III Rzeszy wynikała z ideologii i okoliczności. Ogólnie polegała ona na narzucaniu zróżnicowanych obowiązków i wymagań na podbitych. Podbici mogli wyłącznie reagować na to, co robili Niemcy. Polityka narodowościowa opierała się na ideologii, a ideologia narodowosocjalistyczna była inspirowana marksistowską walką klas i darwinowsko-spencerowską walką ras. Ideologia promowała bardzo ściśle określoną hierarchię, która pokazywała się na każdym kroku w polityce narodowościowej. Hierarchia dzieliła się na Aryjczyków oraz nie-aryjczyków, albo ściślej na lud panów i podludzi – mówił. Czytaj także:

