Cienie historii

TOMASZ Z. ZAPERT: Dlaczego faraona Amenhotepa wymazano z historii?

ANDRZEJ FLONT: Ponieważ postępowanie tego władcy całkowicie różniło się od rządów zarówno jego poprzedników, jak i następców. Głoszone przez niego poglądy odnośnie do religii były dla Egipcjan czymś zupełnie odmiennym i niezrozumiałym, gdyż jako pierwszy w historii skłaniał się ku monoteizmowi. Ponadto hołdował pacyfizmowi, co też nie przysporzyło mu popularności i chwały. Wyróżniał się osobliwym wyglądem. Karykaturalne rysy twarzy i wydłużone kończyny tworzyły z niego idealne wyobrażenie dla wyznawców teorii o starożytnych kosmitach rzekomo wizytujących Ziemię przed naszą erą. Faraon ten szedł pod prąd. Znaczące reformy, niepodporządkowywanie się dotychczasowym ideom, były wystarczającym powodem, by historia chciała go pominąć. Ludzie nie lubią nagłych i radykalnych zmian, a to, co zaproponował, było zbyt gwałtowne i ekstrawaganckie jak na tamte czasy.