Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Padły konkretne daty

Paweł Mucha podkreślił, że prezydent Andrzej Duda jest przygotowany do merytorycznej debaty z każdym kandydatem opozycji. Jak dodał, grafik prezydenta jest niezwykle napięty i nie ma on związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. – Andrzej Duda od początku swojej prezydentury przyjął np. założenie, że odwiedzi każdy polski powiat. Jest pierwszym prezydentem w historii III RP, który takiego objazdu kraju na taką skalę dokonuje. Ze spotkań prezydenta z Polakami biorą się konkretne inicjatywy i kierunki działań głowy państwa. Nadal prezydent będzie brał udział w otwartych spotkaniach w wielu powiatach. Taki ma styl sprawowania urzędu. To prezydentura bliska ludzkich spraw – wyjaśnił.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta został też zapytany o ewentualny start Donalda Tuska. Paweł Mucha przypomniał, że gdy Donald Tusk ostatni raz kandydował w wyborach prezydenckich, to je przegrał z Lechem Kaczyńskim i to "pomimo ogromnej, także medialnej, promocji". – Jego start byłby oceniany przez wyborców przez odwołanie do oceny okresu jego rządów w Polsce i oceny jego kadencji jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Także rozwiązywania kryzysów w UE. Ze spokojem należy oczekiwać jego decyzji. Na pewno pan prezydent z szacunkiem odnosi się do wszystkich swoich potencjalnych oponentów – powiedział.