Halloween to amerykańskie święto, które w ostatnich latach zyskuje też popularność w Europie, w tym w Polsce. Tego dnia (dzień przed Wszystkich Świętych), dzieci i dorośli uczestniczą w imprezach i zabawach, przebierają się za duchy, wampiry i czarownice.

"Świętować" może każdy, ale...

O to jak Kościół podchodzi do świętowania Halloween dziennikarz Robert Mazurek zapytał biskupa Mirosława Milewskiego.

Jak podkreślił duchowny, „świętować” Halloween może każdy. – Każdy ma do tego prawo (…) Halloween nie jest grzechem, ale oczywiście ja do tego nie zachęcam, bo to nic dobrego – tłumaczył bp Milewski.

– 31 października Polacy powinni ze szczotkami, z wiadrami z wodą być na cmentarzu, myć nagrobki, stroić je i szykować się na uroczystość Wszystkich Świętych – mówił dalej duchowny.

Bp Milewski zapewnił jednocześnie, że Wszystkich Świętych nie powinno być smutnym świętem. – To jest dzień wielkiej radości. Można obrazowo powiedzieć, że 1 listopada wszyscy mamy imieniny – tłumaczył. – Bo Wszystkich Świętych. Normalnie świętujemy Roberta, Mirosława, a 1 listopada mamy właśnie imieniny – dodał duchowny.

