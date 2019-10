Modlitwa zamiast zniczy? Propozycja O. Kramera na Wszystkich Świętych

Jezuita o.Grzegorz Kramer na Facebooku zaapelował do wiernych, aby w tym roku do nadchodzącego święta Wszystkich Świętych podeszli inaczej niż co roku.

"Taka propozycja na nadchodzące dni. Może w tym roku zrezygnujemy z milionów zniczy, a pieniądze zaoszczędzone w ten sposób przekażemy tym, którzy żyją i potrzebują pomocy? Modlitwa za zmarłych jest lepsza, kiedy w zaciszu izdebki powiemy słów kilka Ojcu o tych, co odeszli. Na przykład kilka dobrych słów na ich temat" – proponuje duchowny.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Radosny dzień dla wszystkich chrześcijan

Dziś 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół Katolicki wspomina tego dnia wszystkich ludzi, którzy doszli do świętości, zwracając uwagę szczególnie na tych, którzy wiedli święte życie w ukryciu i nie zostali kanonizowani. Wbrew powszechnemu przekonaniu dzień ten nie jest „Świętem Zmarłych” ale radosnym dziękczynieniem za wszystkich, którzy osiągnęli świętość.

2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny, nazywany potocznie Zaduszkami. Tego dnia wierni modlą się za dusze zmarłych, którzy czekają na zbawienie w czyśćcu.