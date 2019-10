Kosiniak-Kamysz: Mówimy STOP pijanym kierowcom

– Na polskich drogach w ubiegłym roku zginęło 370 osób w wyniku wypadków popełnionych przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Około 3 tys. osób zostało rannych – mówił lider ludowców na konferencji prasowej w Sejmie.

– To są ogromne liczby. To tragedia rodziny, cierpienie chorego, poszkodowanego. To straty i uszczerbek na zdrowiu, utrata życia w najgorszym wypadku, długomiesięczna rehabilitacja. To też gigantyczne straty związane z dobrostanem psychicznym, to często depresja i nieodwracalne skutki wypadku, które spowodowane są przez osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Dlatego wnosimy ustawę, na mocy której każdy kierowca prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jeżeli spowoduje wypadek, będzie ponosił dużo większą odpowiedzialność niż dzisiaj. Będzie zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia osoby poszkodowanej, a jeżeli doszłoby do uszczerbku na zdrowiu sprawcy tego wypadku, to też będzie ponosił koszty leczenia, rehabilitacji i poszkodowanego i swoje. To konieczność – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Polityk podkreślał dalej, że aby zatrzymać wzrost liczby wypadków trzeba "zaostrzyć kary, podnieść mandaty w Polsce i naprawdę działać mocno prewencyjnie". – Trzeba powiedzieć: stop pijanym kierowcom – dodał Kosiniak-Kamysz.