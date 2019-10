Rzecznik TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Eleanor Sharpston wydała opinię ws. odmowy udziału w programie tzw. relokacji uchodźców.

Jak czytamy na stronie TSUE, Sharpston zaproponowała Trybunałowi, aby orzekł, że odmawiając zastosowania tymczasowego i ograniczonego w czasie mechanizmu obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy prawa Unii.

CZYTAJ CAŁOŚĆ OPINII RZECZNIKA TSUE

Brytyjska rzecznik generalna przyznała rację Komisji Europejskiej skarżącej odmowę relokacji uchodźców przez Polskę, Węgry i Czechy. W opinii rzecznika kraje nie mogą tłumaczyć odmowy względami bezpieczeństwa. Co ciekawe sam mechanizm relokacji już wygasł... wyrok w ciągu kilku miesięcy – poinformowała na Twitterze korespondentka TVP Dominika Cosic.

Polsce, Węgrom i Czechom przed TSUE

Sprawa przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom została skierowana przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE pod koniec 2017 roku. Powodem było niewykonanie decyzji o relokacji uchodźców.

– Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do następnego etapu postępowania – czytamy w komunikacie KE z grudnia 2017 roku.

Komisja Europejska napisała wówczas, że "gdy wszystkie pozostałe państwa członkowskie dokonały relokacji i niezbędnych zgłoszeń w ostatnich miesiącach, Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu uruchomienia programu, a Polska nie dokonała żadnej relokacji i nie przedstawiła stosownych zgłoszeń od grudnia 2015 r. Republika Czeska nie dokonała żadnych relokacji od sierpnia 2016 r. i nie złożyła nowych deklaracji od ponad roku.".

Tymczasowy mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych został ustanowiony w dwóch decyzjach Rady we wrześniu 2015 roku. Zgodnie z mechanizmem państwa członkowskie UE miały w ciągu dwóch lat (do 26 września 2017 r.) rozdzielić między siebie do 120 tys. uchodźców. Na Polskę miało przypaść ok. 7 tys. osób.

Czytaj także:

Do TSUE wpłynęła skarga KE przeciwko PolsceCzytaj także:

Radio Zet: Odwołano dwóch byłych współpracowników Banasia