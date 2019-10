Dymisja Banasia? "Jest kilka takich magicznych sposobów"

Jak tłumaczył polityk, sprawa szefa NIK Mariana Banasia jest trudna do „skorygowania”. – Bo musiałby się sam podać do dymisji lub sam zrobić coś, co by rozwiązało tę kwestię – mówił Lipiński.

– Jest kilka takich magicznych sposobów (na to, żeby Banaś podał się do dymisji lub został odwołany – red.). Ja na jeden z nich liczę, ale nie będę mógł mówić o szczegółach – dodał polityk.

Przypomnijmy, że kłopoty szefa NIK Mariana Banasia rozpoczęły się za sprawą materiału "Superwizjera". TVN ujawnił, że w kamienicy, której właścicielem był kiedyś Banaś, działał hotel z pokojami na godziny. Lokal odwiedził dziennikarz śledczy udający klienta. W środku zastał mężczyznę z krakowskiego półświatka. Ten, chcąc pozbyć się ciekawskiego reportera stwierdził, że "zadzwoni do Banasia".