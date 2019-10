Mocne słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego. "Odgórnie sterowana ustawka"

"Mam do papieża Franciszka wielki żal o to, że Synod Amazoński przedstawia on jako "oddolny i spontaniczny głos ludu", a w rzeczywistości jest to odgórnie sterowana "ustawka". Jeżeli więc zatwierdzi postulaty, to doprowadzi do schizmy w Kościele. Pozostaje tylko modlitwa o opamiętanie" – stwierdził na Twitterze ks. Isakowicz-Zaleski.

Przypomnijmy, że podczas synodu w Rzymie, ojcowie synodalni omawiali wiele kontrowersyjnych i szokujących postulatów, takich jak wyświęcanie kobiet i żonatych mężczyzn, uznanie "grzechu ekologicznego" i utworzenia "obrządku amazońskiego".

"Czy Synod Amazoński doprowadzi do schizmy? Niestety Kościół Katolicki kierowany przez papieża Franciszka płynie jak Titanic na zderzenie z górą lodową. Główne niebezpieczeństwa - kapłaństwo kobiet, sztuczny "obrządek amazoński", ekologia jako nowa forma teologii wyzwolenia" – ocenił w kolejnym wpisie ks. Isakowicz-Zaleski.