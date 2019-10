Tragedia w szkole w Wawrze. 15-latek usłyszał zarzut zabójstwa

10 maja br., w szkole w warszawskim Wawrze doszło do tragicznej w skutkach kłótni pomiędzy nastolatkami. 15-letni Emil B. śmiertelnie ranił nożem swojego o rok starszego kolegę.

Ofiara i napastnik chodzili do innych klas. Pierwszy był uczniem szkoły podstawowej, drugi oddziału gimnazjalnego. Do kłótni między chłopcami doszło podczas przerwy, na szkolnym korytarzu. Obserwowało ją wielu innych uczniów. Relacje świadków są wstrząsające. Zdaniem uczniów, chłopcy się znali, a powodem konfliktu mogły być pieniądze. – Przy wszystkich zadał mu kilka ciosów – relacjonowała wydarzenia dziewczynka z klasy napastnika. – Pobiegł nawet za nim do klasy i jeszcze dźgał go w plecy, wokół było mnóstwo krwi – opowiadała dziewczynka. Inna z uczennic tej szkoły relacjonowała: "Czegoś takiego nikt się nie spodziewał, żeby coś takiego się stało".

Na początku października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe zdecydował, że 15-letni Emil B. odpowie ws. zabójstwa swojego kolegi jak dorosły.

Dziś 15-letni Emil B. usłyszał zarzut zabójstwa 16-letniego Kuby w szkole w stołecznym Wawrze. Nastolatek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Do tragedii doszło 10 maja. – Sporządzamy wniosek do sądu o zastosowanie wobec Emila B. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.