Łapówka dla burmistrza Włoch. Jest decyzja ws. aresztu dla Sabriego B.

Przypomnijmy, że Sabri B. to turecki biznesmen, który wręczył łapówkę w wysokości 200 tys. zł burmistrzowi warszawskiej dzielnicy Włochy Arturowi W.

Do przekazania łapówki doszło w miniony wtorek. Samorządowiec już usłyszał zarzuty i również na 3 miesiące trafił do aresztu. Na przestępstwie obaj zostali przyłapani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku. Artur W. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Według ustaleń CBA łapówka była drugą przekazaną burmistrzowi. Prawdopodobnie pierwsza z nich była podobnej wielkości – ok. 200 tys. zł.