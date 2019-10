Giertych pisze do... kuzyna Jarka

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Roman Giertych zwraca się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zaczynając go od słów "Drogi Jarku", tłumaczy, że formuła "ty" wynika z faktu, iż są... kuzynami.

W dalszej części wpisu Giertych nie szczędzi byłemu premierowi złośliwości. "Otóż zajmując się różnymi sprawami adwokackimi (pewnie o niektórych słyszałeś…) nie zauważyłem, że zbliża się powołanie nowego rządu, a przecież Twojego nowoodnalezionego kuzyna musisz jakoś uwzględnić" – pisze.

"Skoro tatuś naszego prezydenta, kuzynka premiera, siostry, bracia, szwagierki, wujowie, siostrzenice, bratanice, fryzjerki, kierowcy, koleżanki fryzjerek etc.etc. naszych kochanych posłów PiS zajmują poczesne miejsca w obozie dobrej zmiany, to i ja pomyślałem, że dla mnie jakieś miejsce się znajdzie. Przecież nie jestem kuzynem zwykłego posła, który może liczyć jedynie na jakąś radę nadzorczą tylko jestem kuzynem samego Ciebie. Wicepremierem już u Ciebie byłem (brrr, aż mi się zimno robi na samo wspomnienie), ale Prokuratorem Generalnym to byłbym idealnym, tym bardziej, że Ziobro w ogóle nie jest spokrewniony, czy spowinowacony ani z Tobą ani z premierem i nie wiadomo jak się znalazł w dobrej zmianie" – wskazuje Giertych i zapowiada Kaczyńskiemu, że "wpadnie na herbatkę" i "obgadają przy rodzinnym stole co i jak".

"Dodam, że nie wątpisz chyba w mój obiektywizm. A przecież tego wszyscy oczekują od prokuratorów. Zapewniam Cię mój drogi, że we wszystkich sprawach mógłbyś liczyć na moją niezależność, szczególnie w sprawie, która boli Cię tak bardzo. Byłbym ślepy jak Temida i realizowałbym prawo i sprawiedliwość…" – kończy swój wpis.