"W ciągu 8-10 dni spodziewamy się wysokiej liczby zakażonych". Morawiecki na Śląsku

Premier Morawiecki wziął dzisiaj w Katowicach udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – Chciałem podziękować wszystkim służbom, które sprawnie przeprowadzają akcje walki z koronawirusem. Widzimy, że to była dobra strategia. Niestety wirus wciąż atakuje w kopalniach – mówił polityk po spotkaniu.

Jak tłumaczył szef rządu, charakter pracy w kopalniach służy rozprzestrzenianiu się wirusa. – Jest to sektor najbardziej narażony. Dlatego trzeba jak najszybciej wyłapywać ogniska tych zakażeń – podkreślił Morawiecki.

– W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych zakażeń. Testowane są bardzo duże grupy górników i rodzin górników. Dzisiaj kolejna bardzo dobra wiadomość – nie doszło do zgonów i mamy malejącą liczba chorych – dodał premier.

Polityk podkreślił, że 60 proc. łóżek w szpitalach to łóżka wolne, a dodatkowo ponad 80 proc. respiratorów jest wolnych. – Myślę, że sytuacja będzie powoli się stabilizowała. Nie mam wątpliwości co do jakości pracy służb sanitarnych, które tu pracują – tłumaczył premier.

Szef rządu poinformował również, że dotychczas przebadano 170 tys. osób, a kolejne 60 tys. górników zostanie przetestowanych w najbliższych dniach.

– Dzisiaj Śląsk potrzebuje pomocy. Dziękuję służbom, które przyjechały z innych miejsc kraju. Absolutnie odrzucam wszystkie sygnały stygmatyzowania. Wszyscy powinniśmy być solidarni i dziękuję wszystkim ludziom w Polsce za tą solidarność – dodał.