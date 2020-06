Zniknie kultowy neon z Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa?

Miłośnicy słynnej księgarni zorganizowali zrzutkę, aby opłacić słynny neon. Takie kroki były konieczne ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusem i załamaniem się ruchu.

"Nie mamy wystarczających środków, by zapłacić czynsz za obecność neonu na fasadzie budynku. Traktowany jest on jako reklama naszej księgarni. Jednak według nas nie jest on tylko reklamą, lecz przede wszystkim częścią naszej księgarni i Krakowskiego Przedmieścia. Jest naszą wizytówką. Sprawia, że zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, jest tu ładniej i bardziej klimatycznie" – przekonują organizatorzy zbiórki.

Każdy, kto chce pomóc słynnej księgarni, może wpłacić dowolną kwotępod tym adresem.